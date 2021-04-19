شكرا لاهتمامكم بخبر عبد الباسط حمودة: لو ابني عمل زي محمد رمضان أموته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، إنه تزوج على زوجته لأنها كانت تغضبه، موضحًا أن مشكلاتهما انتهت بمجرد أن تزوج عليها: رجعت لها، لأن خيرها عليّ وقدم السعد وعاشت معايا على الحلوة والوحشة، وبقول لها أنا ندمان ومش هعمل كده تاني، أنا أسف.

وأضاف حمودة: أنا معرفش اعمل حاجة، هي اللي بتعمل كل حاجة، ممكن تشتري أكتر من شقة وأنا مكنش موافق، ورغم كده عمري ما ألاقي ضفرها، بتخاف عليّ وعلى ولادي.

عبدالباسط حمودة، حل ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها “العرافة”، والمذاع على شاشة “المحور”، وتحدث عن عدد من الأمور الشخصية والفنية بصراحة شديدة.

خلال البرنامج ها جم حمودة، الملحن عمرو مصطفى بسبب سخـــ ريته من أغنيته الشهيرة “أنا مش عارفني”، قائلا: “لو مش عجباه، يعني ألحانه هي اللي حلوة؟! ولو وصل للعالمية فإحنا وصلنا لإيه؟! للكُتّاب؟! الأغنية دي اتغنت في أمريكا.. ده مش ملحن.

وأضاف حمودة : “بحب حمو بيكا لأن دمه خفيف جدا وبيضحك طوب الأرض، وبحبه وبحب حسن شاكوش

ووجه رسالة إلى محمد رمضان أقول له أرجوك خلي الناس تحبك عشان أنت جميل وكويس وليك مستقبل هايل، لما بيتكلم بيبقى متعصب، ولو عملت مشكلة زي اللي حصل مع الطيار المفروض كنت أراضيه وأبوس راسه، ولما أرمى الدولارات في البسين ممكن متكونش حقيقية بس أحسبها افتراء وابني لو عمل كده أمـــ وته”.

قال عبد الباسط حمودة، إن والده كان يدعى الريس إسماعيل، مشيرًا إلى أنه عندما كان يغني في الأفراح كان الناس يسعدون بما يقدم، لكن هذا الأمر لم يكن يرضي والده: “كان دايما يقولي أنت غنيت وحش والناس مشيت متضايقة، ولما بقيت نجم قال لي أنا كنت بعمل كده عشان ما اتغرش.

وأضاف حمودة أنه لم يســ رق أغنية “أنا مش عارفني” من المطرب الشعبي طارق الشيخ، لافتًا إلى أن الشاعر الغنائي أمل الطائر جاء إليه مع شخص يدعى الحاج حنفي وعرض عليه الأغنية، كما لحنها وليد عبدالعظيم.

وتابع عبد الباسط حمودة: “بغني بقالي 45 سنة وعمري ما أخدت أغنية من حد، وأصحاب الشائعات دي ولاد حـــ رام، وولاد الحـــ رام كتير.

وها جم عبد الباسط حمودة، المطرب سعد الصغير، قائلا: “بيرقـــ ص وميغنيش، ميعرفش حاجة عن الغناء، طلع وقال إني بغني ومعاه استعراض وبقلده، مين سعد الصغير ده؟”.

تابع حمودة: “أنا لو في فرقة ورايا بترقــ ص هموت نفسي، في شيبة وطارق الشيخ ومحمود الليثي وحسن شاكوش”.

وحول علاقته بعمرو دياب، أوضح: “عمرو دياب مدانيش كتف، بس في معلق مشجع للزمالك اسمه أحمد الطيب، ومفيهوش ريحة الطيابة، قال إن عمرو دياب ومنير بيشجعوا الزمالك، لكن سعد الصغير وعبدالباسط حمودة بيشجعوا الأهلي، فقلت للطيب أنا الهضبة يلا”.

وتابع عبدالباسط حمودة: “عمرو دياب من الناس اللي شقيت معانا، ويستحق لقب الهضبة، بس لو هو الهضبة فأنا الحكمدار، وكل واحد له لقب”.