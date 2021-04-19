محمد رشاد يفتح النار على مي حلمي ويفجر مفاجأة عن الاعتداء عليها

عدن - ياسمين عبد العظيم - حل المطرب محمد رشاد ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامجها «شيخ الحارة والجريئة»، والذي يُذاع عب فضائية «القاهرة والناس».

ومن خلال البرنامج، رد محمد رشاد علي التصريحات التي أطلقتها زوجته السابقة مي حلمي في البرنامج ذاته، والتي اتهمته فيها بالاعتداء عليها وضربها.

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وأكد الفنان محمد رشاد ان مي اجهضت بسبب عمليات الشفط والتجميل وليس بسبب انه قام بضربها كما أشيع، مضيفا انه قام بتطليقها شفويا أمامها عندما اتهمته بالخيانة لافتا الي انها صرحت بأنه طلقت غيابيا على السوشيال ميديا بهدف كسب تعاطف الجمهور والرأي العام ضدي بعدما اتهمها عدد كبير من الجمهور بتخليها عنه وقت أزمته.

وعن ضربه لمي حلمي، قال محمد رشاد: «أنا ضربتها مرة واحدة وأنا عصبي وهي مستفزة ولما كانت تلاقيني غضبان كانت بتزيد في عصبيتي».