شكرا لقرائتكم خبر عن كنافة بالقشطة – اتفرج ياسمين صبري بتدلع قدام مرايتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية توبا فضفاضا مشجرا وعليه حجاب نال إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر.

بدأت ياسمين صبري مسيرتها الفنية في 2014، من خلال مسلسل “جبل الحلال” ثم شاركت في عدد من الأعمال الأخرى، وفي 2020، تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.