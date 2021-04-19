شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تسخر من أمير كرارة بهذه الطريقة المضحكة – شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة المصرية ميرهان حسين في التحدي الذي أطلقه الفنان أمير كرارة، حول من يستطيع تقليده وهو ينطق جملته الشهيرة “كُتّع كُسّح كُسّل” والتي أطلقها في مسلسله “نسل الأغراب”.

ونشرت ميرهان حسين مقطع فيديو ظهرت خلاله بلحية وشارب، معلقة: “ولإنكم كُتّع كُسّح كُسّل كسلتوا تبنوا بيوت”.

وكان أمير كرارة قد نشر مقطع فيديو لأحد المشاهد بمسلسله الجديد “نسل الأغراب”، ظهر خلاله وهو يقول: “ولانكم كتع كسح كسل كسلتوا حتى تبنوا بيوت”.

وأطلق كرارة تحديا لجمهوره، قائلًا: “اللي هيقولها 10 مرات ورا بعض هعمله متابعة”.