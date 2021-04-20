يسرى المسعودي تتعرض لهجوم بسبب جهاد النكاح

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرّضت الفنانة التونسية يسرى المسعودي لانتقادات في بلدها بسبب الدور الذي تؤديه في مسلسل “القاهرة كابول”، والذي رأى الكثير من الناشطين أنه يشـــ وّه صورة المرأة التونسية.

يسرى ردت من خلال حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” بالقول: “توضيح، الناس وخصوصاً البنات الي بعثولي رسائل بذ يئة فيها كم هائل من الشتـــ ائم العجـــ يبة على أساس أني أقوم بتشـــ ويه المرأه التونسية وتشجيعها على جهـــ اد النــــ كاح وبأني لا أمثلهم. عن أي تشويه تتحدثون.



وأضافت يا جهـــ لة أقســـ م باللــــ ه سأرد وأقول بأنكم جهـــ لة المجتمع وتجهـــ لون التاريخ والحقائق وتريدون تزييــ ف الواقع. ألم تسافر العديد من التونسيات والجنسيات العربية الأخرى لجهـــ اد النـــ كاح؟ وكان بإختيار منهم أو اجباري بسبب الظروف. علاش تغطيو الصورة بالغربال المنقوب؟ يسرا المسعودي”.

العمل جمع عدداً من وجوه الشاشة العربية والمصرية تحديداً، مثل: طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وحسني شتا ويسرا المسعودي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال” وإخراج حسام علي.