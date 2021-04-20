هل سرقت أحداث مسلسل يحيى الفخراني من فيلم إيطالي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أزمة يواجهها مسلسل الفنان يحيى الفخراني الذي يحمل عنوان نجيب زاهي زركش بعد الحديث عن اقتباس أحداثه، من مسرحية إيطالية تم تقديمها في فيلم إيطالي عام 1964.

الفيلم حمل عنوان “الزواج على الطريقة الإيطالية” قام ببطولته صوفيا لورين ومارسيلو ماستروياني، ودارت قصته حول رجل التقى بسيدة خلال الحرب العالمية الثانية، أحبها وترك لها إدارة متجره خلال فترة سفره، وبعد سنوات طويلة فكر في الزواج من فتاة أخرى، فقررت هذه السيدة أن تخدعه بأنها ستموت ليتزوجها، وبعدها وقبل موتها أخبرته أن لديها 3 أبناء واحد منهم ابنه، ليبدأ رحلة بحثه عنهم.

الدكتور مالك خوري، أستاذ السينما بالجامعة الأمريكية كان من أوائل المتحدثين عن الموضوع، وقال في تصريحات صحفية إن حبكة القصة والفكرة الأساسية في مسلسل “نجيب زاهي زركش” وأدوار الشخصيات وعددهم وما يمرون به تقريبا هو نفسه الموجود في الفيلم، وكل ما حدث هو إجراء بعض التعديلات لتعريب القصة لكي تكون في أجواء مصرية والبطل مصري.

أضاف، في القصة الأساسية التي تدور في زمن قديم لم يكن متوفرا تحليل الـDNA، لذا عاش البطل في حيرة كبيرة وكان ضائعا ولم يستطع معرفة من ابنه، في المسلسل قالوا إن البطل “نجيب” رفض إجراء الـDNA لأنه لا يريد فضح نفسه أمام الآخرين.

وأكمل موضحا أنه لم يكتب أي شيء عن فكرة اقتباس العمل، في البداية وانتظر أن يعلق على الأمر النقاد فهذا في صميم عملهم، لكن عندما وجد أن هناك صمت ولم يتحدث أحد، كشف الموضوع عبر حسابه على فيس بوك، ورغم ذلك لم يتواصل معه أحد لتوضيح إذا كان عدم الإشارة لاقتباس القصة لم يكن مقصودا.

وتابع خوري قائلا: “كان على الأقل يعترفوا بأنهم أخطأوا، الاعتراف بالحق فضيلة، لكن ما أشعر به أن هناك استخفاف بمستوى ثقافة الشعوب العربية، وما حدث هو عدم احترام ملكية الغير وفن الآخرين”.

وأشار أستاذ السينما بالجامعة الأمريكية إلى أنه من غير المقبول تجاهل الإشارة إلى اقتباس العمل من نص أو عمل أصلي آخر، وأعطى مثالا بالسينما العالمية التي تشير لأي اقتباس حتى ولو كان من قصة غير مشهورة أو حتى كانت فكرة مستوحاه من عمل ما.

وشدد مالك خوري على أن السينما المصرية القديمة كانت تحترم فكرة الاقتباس، وأعطى مثالا بفيلم “أمير الانتقام” والتوضيح أنه مأخوذ عن قصة الكونت دي مونت كريستو، وفي رأيه أنه لا بد أن يكون هناك صرامة في تطبيق قوانين الملكية الفكرية مهما كان اسم المؤلف، لأن هذ الأمر ينعكس سلبيا على البلد إذا عرف شخص أجنبي أن هناك مسلسل لنجم مهم مأخوذ عن قصة أجنبية دون ذكر ذلك هذا أمر غير جيد.