شكرا لاهتمامكم بخبر المشهد المحذوف من حلقة دينا الشربيني مع رامز جلال.. وعلاقة عمرو دياب بالقصة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - مع عرض حلقة الفنانة دينا الشربيني مع الفنان رامز جلال في برنامجه «رامز عقله طار»، والذي يُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، بدأت حالة من الجدل تجتاح السوشيال ميديا.

وبالرغم من أن الحلقة مرت بسلام، إلا أن هناك بعض الشائعات تفيد بحذف جزء من الحقلة بسبب سخرية الفنان رامز جلال من علاقتها بالفنان عمرو دياب – على حد وصف النشطاء –، الذين علقوا على اللقطات التي تم حذفها فيما بعد.

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ووفقًا لما جاء في الحلقة الكاملة، والتي تم نشرها على تطبيق «اتفرج»، فقد قال الفنان رامز جلال عن الفنانة دينا الشربيني:

«مشوارها مليء بالانتصارات والانكسارات.. بالجبال والهضاب.. الحقيقة هي مش هضاب كتير.. هي هضبه واحده.. بس يا لها من هضبه»

كانت نقطة تحول في حياتها.. ولم تدرك أن تلك الهضبه سوف تسلط عليها الاضواء.. وأصبحت هي الوحيده في جيلها اللي بيتعمل لها أغاني وكليبات ..

لكن علي رأي الراحله ورده .. أتاري الدنيا غداره ..

زينة الصبايا الحسد صابها .. والحب فلسع ومعدش يدق علي بابها .. تعبت حزنت زعلت وزاد إكتئابها ..

فقررت أجيبها هنا عشان لما تشوف هنا قمة عذابها ..

هتعرف ان اللي حصلها ده هجص ..وهتنسي اللي سابها ..

دينا عرفنا انك قاعده في البيت حزينه .. مين اللي زعلك مين ابن اللذين .. إسمعي الكلمتين وماتطلعيش عين أهالينا .. اللي باعك بيعيه .. وإتقلي يابت وماتبقيش زي العجينه .. انزلي يا مكسورة الجناح يا برنسيسة الجراح ..

انتي خسيتي كده ليه مفيش حاجه تستاهل هجوزك سيد سيده ..

البت يا عيني مابتاكلش .. الله يجازي اللي كان السبب

وبالرغم من أن الحلقة تم نشرها كاملة على تطبيق «اتفرج»، إلا أن تلك اللقطات تم حذفها من الحلقة وأعادوا نشرها من جديد.

ووفقًا لنشطاء، فقد قال البعض أن الفنان عمرو دياب كان السبب وراء حذف تلك اللقطات بعدما طلب من رئيس هيئة الترفيه السعودية حذف تلك المشاهد.