شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – فنانة شهيرة تعلن فخرها بأنها أول من تعرت بالكامل : شوف مين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعجب عدد كبير من الجمهور بسبب عدم تبرؤ الفنان الراحل يوسف شعبان، من فيلم “حمام الملاطيلي” الذي قام فيه بدور “مثلي الجنس”.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأول فنانة عربية تتعرى بالكامل في السينما.

والتي ما زالت على قيد الحياة وأعلنت أكثر من مرة عدم ندمها، بل فخرها بما قامت به من خلال مقولتها الشهيرة” ليكن جسدي جسرًا من أجل الفن”.

إنها الفنانة نهاد علاء الدين، المعروفة بـ«إغراء» والتي تعد من أجرأ الفنانات في الوطن العربي، ومثلت مشاهد فنية تعرت فيها بالكامل.

كما وفي الفيديو الذي يفجر مفاجآت عنها، فقد تعلمت الرقص الشرقي على يد الراقصة تحية كاريوكا. وشكّلت مع أختها سحر ثنائياً راقصاً جاب أوروبا بأكملها. لكن قررت سحر لاحقاً الإعتزال وإرتداء الحجاب، وهي لا تحب أبداً الخوض في ماضيها، الذي تصفه بـ”المشين”.