شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. فنانه شهيرة تصيب الجميع بدهشة بعد حاملها دون أن تمارس الجنس : اعرف مين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة البريطانية نيكول مور التي تبلغ من العمر ٢٨ عام الجدل عندما أعلنت خبر حملها دون ممارسة الجنس مع أي رجل ما.

واكدت نيكول أنها أصيبت بالدهشة من هذا الخبر، وانها لم تمارس الجنس من قبل بسبب معاناتها من التشنج المهبلي، ما جعل أصدقاءها يطلقون عليها اسم “مريم الـ عذراء “.

واصافت نيكول، إنها لم تمارس الجنس لأول مرة حتى خمسة أشهر من حملها في ابنتها تيلي، التي تبلغ من العمر ثماني سنوات.

وأشارت إلى أنها عانت من التشنج المهبلي، وهي حالة يضيق فيها المهبل عندما تحاول إدخال شيء فيه.

وتابعت نيكول وهي من مدينة بورتسموث في مقاطعة هامبشاير، إنها لم تدرك أنها تعاني من حالة طبية حتى وقت لاحق من حياتها، وأن الأطباء أخبروها أنها كانت “ضيقة للغاية”.

وأوضحت وفقًا لصحيفة “ديلي ستار”، أنها لم تكن قادرة على إدخال سدادة قطنية، أو إجراء مسحة عنق الرحم، أو ممارسة الجنس، لذلك عندما اكتشفت أنها حامل، أصيبت بالدهشة.

لكن الأطباء لم يصدقوا ادعاءها أنها حامل وعذراء، ووصفوها بأنها “سخيفة”، حسب قولها. قالت: “لقد أمضيت كل حياتي في سن المراهقة غير قادرة على إدخال السدادة القطنية، لذلك كنت أعرف أن شيئًا ما لم يكن صحيحًا تمامًا.

لكن الأطباء أخبروني أنني بخير، لذلك اعتقدت لبعض الوقت أن هناك شيئًا ما خطأ”. وتابعت: “عندما كان عمري 18 عامًا، دخلت في علاقة مع والد ابنتي. بدأنا نحاول الجماع، كان أكبر منه بسنوات قليلة وأكثر خبرة.