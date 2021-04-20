شكرا لقرائتكم خبر عن بالعباية الضيقة – شاهد دنيا بطمة غارت من راينا يوسف فستعرضت مؤخرتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة مقطع فيديو مع متابعيها على انستغرام استعرضت فيه جمالها بإطلالة رمضانية حيث ظهرت وهي تتمايل مرتدية عباءة.

وكان لافتا اختيار دنيا بطمة لاغنية “فرس” للفنان الاماراتي حسني جسمي لتتمايل وترقص عليها والتي تقول كلماتها: “فَرَس فَرَس من حسنها الحسن انخَرس..تتزاحم قلوب البشر باقبالها.. وقفة فرس مشية فرس لفتة فرس.. من حقّها تغتر حيل بحالها”

وكانت دنيا بطمة قد تصدرت، منذ أيام، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل، بعد صور نشرتها ظهرت فيها مرتدية شورت ضيق وكنزة باللون الأبيض.

ومن بين أكثر الصور التي لاقت تفاعلا كانت صورة للفنان المغربية مرتدية سترة بيضاء و”شورت” أسود، بتعليق قالت فيه: “انتم من محبين فصل الصيف او الشتاء؟ انا بعدا اعشق فصل الصيف”.