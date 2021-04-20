في نهار رمضان – بطلة افلام خالد يوسف المخلة تستعرض مفاتنها بطريقة جرئية

شكرا لقرائتكم خبر عن في نهار رمضان – بطلة الافلام خالد يوسف المخلة تستعرض مفاتنها بطريقة جرئية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة الشابة منى فاروق صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام بإطلالة جريئة.

وظهرت منى فاروق بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية ملابس رياضية باللون الأسود؛ ونسقت مع الإطلالة “كاب أبيض”.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها.

كان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل “رحيم”، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل “الأب الروحي” ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، وشاركت العام الماضى فى مسلسل “ظل الرئيس” والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.