شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – ملك أحمد زاهر جننت الشباب بجمالها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة لها من مسلسل “نسل الأغراب”، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت ملك أحمد زاهر على الصورة قائلة: “رغدة الغريب #نسل_الأغراب”.

جدير بالذكر أن ملك أحمد زاهر تشارك في بطولة مسلسل “نسل الأغراب” مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا دور شخص يُدعى «عساف الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة في دور «غفران الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كلا منهما من أم مختلفة.