شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – نسرين طافش تعلن خطوبتها على فنان مصر مشهور – اعرف مين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها، وذلك عبر خاصية استوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

و ظهرت نسرين طافش في الصورة من كواليس تصوير مسلسل “المداح”.

مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.