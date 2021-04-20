نيللي كريم تصدم الجمهور بعد إفاقتها من الغيبوبة في مسلسل «ضد الكسر»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعربت النجمة نيللي كريم عن سعادتها بردود الأفعال عن مسلسلها «ضد الكسر»، والذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي.

أعربت النجمة نيللي كريم عن سعادتها بردود الأفعال عن مسلسلها «ضد الكسر»، والذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي.

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وقالت نيللي كريم في تصريحات صحفية إنها سعيدة للغاية بردود فعل الجمهور على شخصية «سلمى»، والحلقات القادمة ستكون أكثر سخونة وتشويق خاصة بعد أن فاقت سلمي من الغيبوبة في نهاية الحلقة الماضية».

أضافت: «أكثف خلال الفترة الحالية تصوير المسلسل من أجل الانتهاء من كل مشاهدي، حيث أتواجد اليوم في منطقة شبرا لاستكمال باقي المشاهد «.

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل ضد الكسر بقيام مصطفى درويش، والذي يجسد شخصية «صلاح» بمفاجأة تارا عماد شقيقة نيللي كريم «سلمي» وظهوره لها أمام المستشفى؛ حيث سألها عن حالة سلمي في الوقت الذي شكت فيه ان يكون له دور في محاوله قتلها كما أبلغته أن الشركة تبحث عنه.

وقالت نيللي كريم في تصريحات صحفية إنها سعيدة للغاية بردود فعل الجمهور على شخصية «سلمى»، والحلقات القادمة ستكون أكثر سخونة وتشويق خاصة بعد أن فاقت سلمي من الغيبوبة في نهاية الحلقة الماضية».

أضافت: «أكثف خلال الفترة الحالية تصوير المسلسل من أجل الانتهاء من كل مشاهدي، حيث أتواجد اليوم في منطقة شبرا لاستكمال باقي المشاهد».

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل ضد الكسر بقيام مصطفى درويش، والذي يجسد شخصية «صلاح» بمفاجأة تارا عماد شقيقة نيللي كريم «سلمي» وظهوره لها أمام المستشفى؛ حيث سألها عن حالة سلمي في الوقت الذي شكت فيه ان يكون له دور في محاوله قتلها كما أبلغته أن الشركة تبحث عنه.