ريا أبي راشد تخطف أنظار الجمهور بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت الإعلامية المتألقة ريا ابي راشد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ريا أبي راشد صورا لها من خلال حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

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وظهرت ريا ابي رشا في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أبيض محتشما، وتسريحة شعر بسيطة.

ولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

وتقوم ريا أبي راشد منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير “أرابز جوت تالنت” إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر.

كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص “سكووب”، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.