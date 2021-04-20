شكرا لاهتمامكم بخبر 10 أسرار لا تعرفها عن يسرا المسعودي.. زوجة الخليفة في مسلسل «القاهرة كابول» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تواجه الفنانة الشابة التونسية يسرا المسعودي انتقادات لاذعة من جانب الجمهور في تونس بسبب دورها في مسلسل “القاهرة كابول”، الذي تجسد خلاله شخصية “حليمة”، الزوجة الثالثة لرمزي قائد التنظيم الإرهابي.

وتركزت الانتقادات حول تقديمها دور امرأة تونسية تشارك بجهاد النكاح وتتحدث باللهجة التونسية الريفية.

– شاركت وهي في عمر الـ15 عاماً، في بعض المسرحيات بتونس، ولم تكتفِ بالتمثيل، بل كانت تشارك في الإخراج والتأليف أيضاً.

– بدايتها في الدراما التونسية كانت في عام 2009 حيث شاركت في بطولة مسلسل بعنوان «الزوجة الخامسة»، من ثم توالت نجاحاتها في الدراما التونسية.

– ابتعدت عن الدراما في تونس لأن الأدوار التي عُرضت عليها حصرتها في المشاهد الجريئة والإغراء.

– اكتشفها المخرج خالد يوسف حيث كان الظهور الأول لها في بطولة فيلم «كارما»، مع نخب كبيرة من النجوم، من بينهم: خالد الصاوي وغادة عبدالرازق وعمرو سعد وماجد المصري ووفاء عامر.

-المخرج التونسي حبيب سلماني، قدمها في الدراما التونسية وطلب منها القراءة والاطلاع على الكتب باستمرار.

-تعلمت اللهجة المصرية وذلك بعد حرصها على مشاهدة الكثير من الأفلام المصرية.

-أوقفتها النقابة في مصر بسبب عدم حصولها على التراخيص اللازمة، وعادت بعد ذلك وحلت المشكلة.

– قالت إن مثلها الأعلى فى التمثيل النجمة التركية بيرين سات ، أما من نجمات مصر فمثلها الأعلى عبلة كامل ونادية الجندي ونجلاء فتحي.

– تتمنى العمل مع النجمين ماجد المصري وإياد نصار.

– درست ضيافة الطيران في تونس، ولكن حبها للفن جعلها تتخلى عن فكرة العمل فيه.

-متخصصة في علم النفس، فإلى جانب انشغالها بالفن تحاول معالجة الأطفال المصابين بأمراض نفسية، عن طريق التمثيل والفن وعلم النفس معاً.