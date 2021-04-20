أول تعليق من رانيا يوسف على وقف عرض مسلسل الطاووس

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة رانيا يوسف دعمها لمسلسل الطاووس، وذلك قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التحقيق مع المسئولين عن فريق إنتاج المسلسل، ومسئولي القنوات التي تقوم بعرضه.

ومن خلال حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أعلنت رانيا يوسف دعمها لصناع العمل، حيث نشرت هاشتاج «#ادعم_مسلسل_الطاووس»

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وجاء في بيان للمجلس الأعلى للإعلام أنه تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، في مسلسل “الطاووس” وأكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها.

وأكد المجلس أنه ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيوداً من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، ولكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل.

وتصدر “الطاووس” خلال الساعات الماضية، الترند على Twitter بأكثر من هاشتاج #مسلسلالطاووسضدالقيم، وهاشتاج #ادعممسلسل_الطاووس، وجاءت أغلب التغريدات داعمة للمسلسل.