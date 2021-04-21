شكرا لاهتمامكم بخبر إلهام شاهين تكشف سبب إجهاض نفسها وتكشف موقف غريب لعادل إمام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاجمت الفنانة المصرية إلهام شاهين، الرجل وقالت إنه سبب الكثير من المشاكل، وأن أي مشكلة تتعرض لها المرأة في الحياة تكون بسبب الرجل، معقبة: الست عايزة تكسب الراجل وتكون رومانسية معاه.

وتحدثت إلهام شاهين عن الفنانة يسرا خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية “القاهرة والناس” وقالت إنها أهم نجمة في جيلها.

وأضافت: يسرا قبلي وهو أمر أحترمه، بدأت تمثيل قبلي وعملت معها منذ كنت صغيرة، بحبها وبعشقها من قلبي.

وكشفت إلهامشاهين أنها أصبحت مشهورة بعد فيلم “الهلفوت”، الذي وقفت فيه أمام النجم عادل إمام مؤكدة أنها لم تتلقَ عرضًا للاشتراك مع الفنان عادل إمام في أي عمل فني بعد ذلك.

وقالت إنها لم تسأل عادل إمام عن سبب عدم الاستعانة بها في أعمال فنية أخرى معه، مشيرة إلى أنها مستعدة للاشتراك مع إمام في أي عمل فني حتى ولو كان الدور صغيرًا.

وتابعت: عينيا لعادل إمام، بمـوت فيه وبعشقه وله فضل عليا قائلة إن دورها بفيلم «الهلفوت» كان مكتوبًا لنجمة كبيرة وعظيمة جدًا رفضت الإفصاح عن اسمها خلال الحلقة.

وأشارت إلى أنها تفضل الشهرة عن أي أمور شخصية، متابعة: لا رجل سيمنحني ما منحني إياه العمل من المكانة والثقة في الذات وحب الناس والجماهيرية والجوائز.

وأكدت أن الرجل يرفض لقب “فلانة وزوجها”، وقالت إن أحد أزواجها السابقين رفض استمرار وجودهم داخل أحد المطاعم لأن صاحب المكان قرر أن يمنح طاولته لهم باعتبارها الفنانة إلهام شاهين

وعن تقديمها مشاهد جر يئة ، قالت: لا أخاف من أي شيء، مقتنعة بفني والقيمة التي أقدمها، وأكثر فيلم قدمته من هذه النوعية هو سوق المتعة ويعد من أهم وأعظم أدواري.

وردا على سؤال حول شعورها بالندم بعدما فقدت حلم الأمومة، قالت شاهين: مش زعلانة، وأضافت: أنا مش عايزة أبقى أم ومش عايزة أتحمل مسؤوليات.

وواصلت إلهام شاهين قائلة: الامومة مسؤولية كبيرة وأنا مسؤولة عن أخواتي وهما مسؤولين عني بشكل كبير.

واعترفت الهام شاهين بأنها اجهــــ ضت نفسها وقالت: مش عايزة أبقى أم بإرادتي وعندما عملت عملية الاجهــــ اض كان هناك اتفاق على الطلاق ولم أشعر بالاستقرار في الزواج وبالتالي فقدت الرغبة في الحصول على طفل وهناك طلاق.