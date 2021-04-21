ياسمين عبد العزيز تفاجئ العوضي بطلب جريء: خديوي في البيت

عدن - ياسمين عبد العظيم - رد الفنان أحمد العوضي للمرة الأولى على شائعات انفصاله عن زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، بسبب خلافات في كواليس تصوير مسلسلهما “اللي ملوش كبير” مؤكدا أنهما يتصفحان هذه الشائعات يوميا ويسخـــ ران منها.

وقال العوضي، في أول ظهور له في رمضان، في حلقة اليوم الاثنين، من برنامج “ستوديو9090” تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى عبر “الراديو 9090”: من يكلف نفسه بترويج هذه الشائعات ظنا أنه سيغضبنا، لا يعلم أن كان أحد أسباب سعادتنا.

وكشف العوضي عن مفاجأة وهي إعجاب ياسمين عبد العزيز بشخصية “سيـــ ف الخديوي” مؤكدا أنها طلبت منه أن يتعامل معها في الفترة القادمة بنفس طريقة سيف الخديوي وطريقته في الكلام مثل “على الــــ له حكايتك يا ست” و”وحـــ ش الكون” و”كابتن مصر” وطلبت منه الاحتفاظ بشارب الخديوي قائلة: احنا نكمل كدة طول حياتنا.

واعترف العوضي، أن شخصية هشام العشماوي في مسلسل “الاختيار 1” كانت أصعب من شخصية الخديوي في مسلسل “اللي ملوش كبير” ولكن بنفس الوقت أكد ان التعاون مع زوجته ياسمين عبد العزيز ببطولة عمل واحد كان مخاطرة، لأن الكل ينتظر نتيجة هذا التعاون.

تابع مؤكدا إنه اختار شخصية الخديوي لأنها جديدة عليه ولم يتم تقديمها بهذا الشكل في أي عمل فني سابقا، لافتا إلى أنه اخترع العبارات الشهيرة التي احتلت ترند مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: تناولت شخصية القابــــ ضاي .. لما يحب يحب إزاى وإنه يحمى من يحب.. ووجودى أنا وياسمين فى عمل واحد كان ضغط على.