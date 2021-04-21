سخرية شديدة يواجهها محمد عبد الرحمن من رامز جلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - وقع الفنان محمد عبد الرحمن ضحية ثامن حلقات برنامج “رامز عقله طار”، واستقبله رامز جلال بمقدمة ساخرة من شكله وبدانته وملابسه، ولكنه اعترف له بخفة الدم والقبول، وأنه حجز مكانا له بين نجوم الكوميديا المصرية.

وقدم رامز ضيف حلقته، قائلًا: الضحك قبول وخفة الدم رزق، في ناس حتى لو قالوا هبد على قلبك زي العسل، والأمر ينطبق على ضيف النهاردة السحنة سحنة فكهاني والكرش كرش جزارين، ورغم المهزلة دي كلها قدر يحجز لنفسه مكان بين نجوم الكوميديا.

وتابع رامز قائلا: صاحب مدرسة الضحك أي كلام، متربع على عرش الإيفيهات التافهة، خوفه خوف أطفال، بطيخة الضحك وقلقاسة الإيفيهات، محمد عبدالرحمن توتة.

وواصل رامز جلال السخرية قائلا: لما توتة بيضحك وشه بيحمر ويبقى زي الطماطم”.

وأضاف: توتة عامل زي غوريلا داخلة علينا..عامل زي الفقوسة .. سرته فيها باراشوت وكرشه كرش تاجر جمال.

واجه محمد عبد الرحمن “توتا” لحظات صعبة خلال مشاركته في لعبة حرب الألوان، حيث انهال عليه رامز جلال بإطلاق الطلقات صوب ظهره ومؤخرته، وأصابه عدة إصابات مؤلمة، وعلق عليها توتة قائلا: فرملي البنطلون بالنيران الصديقة.

محمد عبد الرحمن داعب الجميع في الفقرات الأولى من المقلب ولكنه دخل في حالة من الخوف بمجرد ارتفاع كبسولة الهوب دروب، وبدأ عبد الرحمن فى الصراخ عاليا، قائلًا: يا لهوي يا نهار اسود..يخرب بيت أم دى لعبة.

وقام رامز جلال بضربه أكثر من مرة ليرد عليه توتة غاضبا، وبعدها أجبر على القفز من الكبسولة داخل حوض السباحة، بعدما نطق الشهادة لشعوره أن حياته في خطر.

ورغم الرعب تماسك محمد عبد الرحمن فور كشف رامز عن شخصيته الحقيقية، ولم يحاول الاعتداء عليه بالضرب، ولكنه كشف عن مشاعر الخوف الشديدة في الفقرة الأخيرة من المقلب.