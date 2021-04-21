شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – أنفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز إثر خلافهما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل الشائعات ضد الثنائي المصري أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بشأن انفصالهما، حيث راجت هذه الشائعة مرات عديدة منذ ارتباطهما، لكنهما كانا يتجاهلانها أو يردّان عليها بطريقة غير مباشرة إن كان بصورة أو مقطع فيديو يجمعهما.

وكانت أحدث هذه الشائعات هو خلاف العوضي وعبد العزيز في كواليس تصوير مسلسل “اللي مالوش كبير” الذي يتشاركان فيه، وينافسان به المسلسلات في دراما رمضان.

وقال العوضي في تصريح لبرنامح “أستوديو9090″، إنه وزوجته ياسمين عبد العزيز يتصفحان هذه الشائعات يوميا ويسخران منها.

وأضاف الفنان المصري: “من يكلف نفسه بترويج هذه الشائعات ظانًا أنه سيغضبنا، لا يعلم أنه كان أحد أسباب سعادتنا”.

أما بشأن مسلسل “اللي مالوش كبير”، فقد أكد أحمد العوضي بأن زوجته ياسمين معجبة جدًا بشخصية “سيف الخديوي” التي يجسدها في المسلسل، مؤكدا أنها طلبت منه أن يتعامل معها في الفترة القادمة بنفس طريقة سيف الخديوي وطريقته في الكلام وطلبت منه الاحتفاظ بشارب الخديوي.

وأوضح أنه “اختار شخصية الخديوي لأنها جديدة عليه ولم يتم تقديمها بهذا الشكل في أي عمل فني سابقا”، مشيرًا إلى أنه “اخترع العبارات الشهيرة التي احتلت ترند مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكان العوضي، وجه مؤخرا رسالة لكل من يسعون للوقيعة بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أنه وزوجته لا يهتمان بمحاولات الوقيعة بينهما، وكان آخرها نشر ملصقات دعائية معدلة لمسلسلهما “اللي مالوش كبير” المعروض حاليا في شهر رمضان، والتي تبين ظهور كل منهما على حدة، وهي عكس الملصقات الحقيقية التي يظهر كلاهما فيها.

يشار إلى أن مسلسل “اللي مالوش كبير” يشهد على أول لقاء فني بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بعد زواجهما العام الماضي، ويشاركهما بطولته خالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسمين ومن إخراج مصطفى فكري.

ويجسد أحمد العوضي في أحداث “اللي مالوش كبير” دور القبضاي “سيف الخديوي”، بينما تلعب ياسمين عبد العزيز دور “غزل” زوجة ملياردير ورجل أعمال (خالد الصاوي) يقوم بضربها وإهانتها، ما جعلها ترغب في الطلاق منه.