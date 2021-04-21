شكرا لقرائتكم خبر عن من غير الأندر – شاهد صافيناز تتحدى سما المصرى وتستعرض مؤخرتها العارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها.

ونشرت صافيناز ، فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص شرقي مثيرة وقامت بالرقص مستخدمة مؤخرتها حيث قامت برفعها لأعلى عدة مرات .

وفاجأت الراقصة صافيناز ، متابعيها بفيديو لرقصة ساخنة لها وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكما في العادة، أثار الفيديو الجدل، خاصة وأنها تستعرض جسدها أمام الكاميرا وخاصة صدرها ومؤخرتها