شكرا لقرائتكم خبر عن القطايف بالملبن وصلت – شاهد رانيا يوسف دوبت المراهقين بجسم مثير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ المتابعين بالصور الجديدة، التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت رانيا في الصور بإطلالة رمضانية مرتدية العباءة، وعلّقت: “رمضان”.

وتوالت التعليقات وجاء فيها: “يجنن عليكي خليكي ألبس كدا ساتر وأحلى وأرقى بكتير”، “الجمال عدى الكلام”. “الستر حلو، ما شاء الله” وغيرها.

يُذكر أن رانيا تشارك في مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي يعرض حالياً في رمضان. من بطولة ​عمرو سعد​، ​مصطفى شعبان​، ​عمرو عبد الجليل​ ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، أحمد صفوت، فرح يوسف وليد فواز. من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.