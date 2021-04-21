بعد ظهوره في مسلسل «الاختيار 2».. أسرار لا تعرفها عن الضابط الخائن محمد عويس

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد ظهور الضابط الخائن، المقدم محمد عويس في أحداث مسلسل «الاختيار 2»، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي والنجم كريم عبد العزيز، تصدر محمد عويس مواقع التواصل.

الأمر الصادم أن الضابط محمد عويس بإدارة مرور الأميرية اشترك مع خلية أنصار بيت المقدس في رصد وتتبع واغتيال المقدم الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني بعد قيامه بإمدادهم بمعلومات عن منزل ورقم سيارة وكافة تحركات الشهيد محمد مبروك.

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ووفقًا للتقارير الأمنية، فإن المقدم محمد عويس والشهيد محمد مبروك كانا صديقان منذ التحاقهما بكلية الشرطة وظلا صديقان حتى بعد التخرج.

وكشفت أوراق قضية اغتيال المقدم محمد مبروك عن مفاجآت وأسرار جديدة، حيث تبين أن «عويس» أدلى بمعلومات عن الشهيد محمد مبروك مقابل الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه بعد فض اعتصام رابعة بدأت جماعة الاخوان الارهابية في اعداد قائمة اغتيالات من قيادات وضباط الشرطة وكان على رأسهم المقدم الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني.

بعد اغتيال الضابط محمد مبروك فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة في الواقعة حتى توصلت إلى المتهمين بارتكاب الجريمة وبمناقشتهم اعترفوا على الضابط محمد عويس بتسريب المعلومات الخاصة عن الشهيد مقابل الحصول على مبلغ مالي القت الاجهزة الامنية القبض عليه وأمرت نيابة امن الدولة بحبسه هو واخرين بتهمة اغتيال الشهيد محمد مبروك وعاقبتهم المحكمة بإعدام محمد عويس و36 آخرين وتم نقض الحكم.