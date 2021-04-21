سماح أنور تثير الجدل بموقفها من ثورة يناير.. وتعلق: «لسه بدفع التمن» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة سماح أنور، وذلك بعد حديثها عن دعمها ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدة أنها ندمت بعد ذلك على أسلوبها بالتعبير عن رأيها.

وأوضحت خلال لقائها الإعلامي أحمد سالم في برنامج «لحظات جريئة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» أنها لم تندم على الإطلاق على رأيها نفسه لأنه رأيها أثبت صحته في الأخير.

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وأضافت أن تعبيرها عن رأيها حول ثورة 25 يناير كان استنادًا إلى حقائق رأتها على الإنترنت منذ وقت باكر قبل وقوع أحداث يناير، «دي حاجات شوفتها على الانترنت من بدري بالتواريخ، مثل ديفيد أيك، الذي قام بعمل secret of the matrix والتي شاهدتها هي وابنها على اليوتيوب عام 2004 أو 2005، وقال فيها تواريخ ثورات الربيع العربي بنفس ترتيبها الذي حدث بها».

وأوضحت سماح أنور، أنها تدفع ثمن تصريحاتها حول ثورة يناير حتى الآن، ودفعتها في كل العصور الماضية، حيث يحدث معها أن يرفض الجميع تشغيلها كونها ضد الثورة، «سماح عليها X».