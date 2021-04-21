حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس طيور الجنة.. وهذا ما قاله أبناءه

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الصدمة أصابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار انباء عدة تفيد بوفاة خالد مقداد مؤسس أشهر قناة للأطفال قفي الوطن العربي «طيور الجنة».

ووفقًا لما جاء في الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن خالد مقداد توفي إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

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وردًا على تلك الشائعات، نفى الفنان إبراهيم السلاوي هذه الأنباء التي تحدثت عن وفاة مقداد، قائلا إن خالد مقداد في صحة جيدة وحالته الصحية في تحسن ولا صحة لكل هذه الأنباء.

وكان خالد مقداد قد أُصيب بفيروس كورونا قبل شهر رمضان، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة الكويت.

والجدير بالذكر أن مقداد يرقد بالوقت الحالي في العناية المركزة بأحد مستشفيات الكويت إثر تعرضه لفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلت عائلته.

وطلبت أسرة خالد مقداد من متابعيها بالدعاء لخالد بالشفاء العاجل، وذلك من خلال منشور لها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.