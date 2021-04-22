أركان فؤاد يتقدم ببلاغ ضد رامز جلال ويطالب بتعويض

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد السخرية منه في برنامجه صعد المطرب السوري أركان فؤاد أزمته مع الفنان رامز جلال وقرر التقدم أولا بشكوى رسمية لنقابتي المهن الموسيقية والمهن التمثيلية في مصر، إضافة إلى بلاغ لنقابة الإعلاميين المصريين.

وقال أركان إنها الخطوات الأولى المطلوبة رسميا قبل اللجوء إلى القضاء وفقا للائحة اتحاد الفنانين المصريين والعرب.

الأز مة بدأت في الحلقة الثالثة من برنامج “رامز عقله طار” عندما سخــ ر رامز جلال من المطرب السوري المقيم في مصر أركان فؤاد أثناء حلقة مطرب المهرجانات حمو بيكا والفنانة الاستعراضية لورديانا، حيث وصف رامز ملابس وطريقة سير حمو بيكا بالموضة القديمة المميزة لأركان.

وتساءل فؤاد في الشكوى الرسمية عن سبب الزج باسمه ببرنامج المقالب هذا؟، والذي يأتي به الضيوف أيا كان اتفاقنا او اختلافنا معهم ليتم عمل المقلب بهم بالقول والفعل عن رضى تام كما فعل مع ضيفي هذه الحلقة بضربه طلقات مطاطية عليهم في أماكن حساسة وخاد شة للحـــ ياء العام لإثارة ضحكات المشاهدين على مشاهد مسفة وبالإضافة الى ذلك السخـــ رية بالقول على قامات فنية كبيرة ليس لها علاقة بالضيوف او البرنامج.

وأكد أركان فؤاد انه تواصل مع محاميه لاستشارته في الإجراء المناسب المتبع في مثل هذه الحالات حتى يتم الاعتذار بشكل رسمي والتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق به في هذه الحلقة، فضلا عن ملا حقة الفنان رامز جلال امام نقابة المهن التمثيلية التابع لها ونقابة الاعلاميين التي يفترض حصوله على تصريح مزاولة مهنة الاعلام منها وكذلك المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام المصري.

وسبق أن أعلنت المطربة فيروز أركان، ابنة الفنان أركان فؤاد، مقاضاة رامز جلال، بعد سخر يته من والدها، وقالت، في منشور لها عبر صفحتها بموقع الفيس بوك: اللي حصل مش هيعدي وهنرفع قضية على رامز جلال.

وتابعت فيروز أركان فؤاد، قائلة: ياريت نقيب الممثلين المحترم أشرف زكي، اللي أنا بحبه وبحترمه جدًا، يعلم رامز جلال إن في احترام وتقدير للناس الكبيرة المحترمة اللي عمرها ما غلطت ولا اتقال عليها نصف كلمة.. التريقة على الناس والسخـــ افة مش هزار ومش بتضحك.

وكانت الفنانة نادية مصطفى، زوجة الفنان أركان فؤاد، وعضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في مصر قد أعربت عن استيا ئها الشديد، لسخــ رية رامز جلال، من زوجها، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك: مش كفاية بيتريق على اللي جايبهم هيتريق كمان على الناس المحترمة اللي قاعدين في بيوتهم وفي حالهم.. مفهمتش إيه الإيفيه أو إيه اللي يضحك في إنه يقوله ما أنت لازم تقع ما أنت لابس جزمة أركان فؤاد!.. وإذا كان ده هزار فهو هزار سخيف وغير مقبول.