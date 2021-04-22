أنغام ترد على اتهامات أصالة وتكشف سبب تصرفها الغريب

عدن - ياسمين عبد العظيم - ردت الفنانة أنغام على تصريحات أصالة والتي قالت فيها إن أنغام ترفض الرد على مكالمتها الهاتفية رغم اعتذارها لها عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أنغام إن الاعتذار الحقيقي يجب أن يكون في الخفاء بين الطرفين وليس على الملاً للتظاهر أمام الناس بالطيبة بسب تعبيرها.

ولم تذكر أنغام اسم أصالة في حديثها لكنها تابعت قائلة: الأمور دي مش بتاعة واتس اب أو سوشيال ميديا، الحاجات دي بتبقي بين نفسك ور بنا وبين الإنسان اللي حصل بينك وبينه خلاف، الأمور دي حقيقيتها أنها تبقي جوا الإطار الشخصي، علشان تحس إنها حقيقية وفيها صدق والنوايا حقيقية وماتبقاش للعرض أو الشو”.

وتابعت أنغام أنها ترى أن الطيبة في التعامل بنية حسنة وآعطاء الآخرين الأعذار ولا يجب أن يسمح الشخص لنفسه بالحكم على الآخرين والتدخل في خصوصياتهم.

وأكدت أنغام أنها تسامح من أخطأ في حقها حسب نوع الغلط، بحد تعبيرها، وتابعت : فيه ممكن تساميحه لو غل فيكي، وفي حد ما تعرفيش تنسيله الغط، أو يفضل معلم فيكي لأنه كان غلط عن قصد وتعمد، الأخطاء عن عمد لمصلحة دي أمور ما تتنسيش بيبقي صعب فيها السماح شوية.

ومن ناحية أخرى تحدثت اصالة عن كواليس الصلح بينها وبين الفنانة المصرية أنغام مشيرة إلى أنها منذ نشر الاعتذار حاولت الاتصال بها أكثر من مرة إلا أنها لا تجيب، وهو ما دفعها إلى أرسال 3 رسائل إليها هد دتها في الأخيرة أن تحضر إلى منزلها للتفاهم معها والحديث معاً.