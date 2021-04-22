حلا شيحة ترد على السخرية من زوجها معز مسعود

ردت الفنانة حلا شيحة على سخرية أحد المتابعين منها هي وزوجها معز مسعود، واصفًا إياه بأنه كثير الزواج، متسائلًا هل هي ستصبح داعية مثل زوجها.

وجاء تعليق المتابع لحلا شيحة عبر حسابها بموقع وتطبيق انستجرام مهاجماً لها كاتباً: ناوية تصيري داعية متل زوجك يلي عم يتزوج، ويطلق كل شوية.

لترد حلا شيحة عليه كاتبة: ده يشرفني أكون زي زوجي، وبعدين ما يتجوز أو يطلق ده قسمة ونصيب.

وتزوجت حلا شيحة من مسعود، في حفل اقتصر على الأسرتين والمقربين، عقب انفصالها عن زوجها الكندي الذي اعتنق الإسلام وتزوجا لأكثر من 13 عاماً، وأسفرت هذه الزيجة عن 4 أبناء، هم “هنا وخديجة وأحمد وعائشة.

كانت حلا شيحة قد أعلنت زواجها من الداعية والإعلامي معز مسعود، في التاسع من فبراير داخل أحد الفنادق الكبرى. وانتشرت صور حفل عقد القران عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أيام بعد الحفل.

وفي حفل زفافها، ظهرت حلا شيحة بإطلالة بسيطة وناعمة، حيث ارتدت فستان أبيض طويل، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة. وفي إطلالة أخرى وضعت الحجاب فوق رأسها. بينما فضًل معز مسعود ارتداء بدلة كلاسيكية تقليدية.