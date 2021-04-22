بعد حلقات مي حلمي ومحمد رشاد.. رانيا محمود ياسين: قرف

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتقدت الفنانة رانيا محمود ياسين، البرامج الحوارية التي تناقش تفاصيل الحياة الشخصية للمشاهير خاصة بعد عرض حلقتي مي حلمي والمطرب محمد رشاد اللذان تحدثا فيها عن حياتهما وخلافاتهما قبل الانفصال.

وكتبت رانيا محمود ياسين عبر حسابها على موقع وتطبيق فيسبوك: قرف قوي نوعيه الحوارات اللي في بعض البرامج إلي محتواها فضح العلاقات الزوجيه وأسرار البيوت بجد لازم يبقي في وقفه في نوعيه المحتوي الردئ ده.

وكانت مي حلمي وطليقها محمد رشاد قد ظهرا في حلقتين من برنامج شيخ الحارة والجريئة وتبادلا فيها الاتهامات وكشفا الكثير من أسرار زواجهما وأسباب الطلاق بشكل أثار الجدل.

رانيا محمود ياسين تشارك في موسم دراما رمضان 2021 ببطولة مسلسل “الطاووس” تأليف كريم الدليل، إشراف على الكتابة محمد ناير، إخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، سهر الصايغ، محمد عادل، خالد عليش، عابد عناني، مهند حسني، جميل برسوم، نهال عنبر ودانا حمدان.