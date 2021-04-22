ياسمين صبري تغازل ياسمين عبد العزيز بعد رقصتها الأخيرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - وقدمت الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال الحلقة الماضية من مسلسل اللي مالوش كبير، مشهدًا تضمن رقصة على أحد أغاني المهرجانات، والتي رقصت فيها مع رجال الخديوي، الشخصية التي يقدمها أحمد العوضي.

ولاقى المشهد تفاعلا كبيرا من محبي ياسمين عبد العزيز ومعجبيها، عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواءً بإعادة مشاركة المشهد عبر الحسابات العامة والخاصة، أو عبر التعليقات على المشهد نفسه.

ياسمين صبري معجبة بمشهد رقص ياسمين عبد العزيز في اللي مالوش كبير

أعادت ياسمين عبد العزيز نشر مشهد الرقص على أغنية المهرجانات، عبر حسابها الرسمي على إنستقرام، ولاقى المشهد تفاعلا كبيرًا.



ويبدو أن الفنانة ياسمين صبري، أُعجبت بالمشهد الراقص لياسمين عبد العزيز، حيث علقت لها على الفيديو قائلة: “عسل”، لترد عليها ياسمين عبد العزيز على طريقة الخديوي في اللي مالوش كبير مازحة: “على الله حكايتك”.