حقيقة وجود عسل بالأفيون كما حدث في «لعبة نيوتن»

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسبب فيها مشهد بمسلسل «لعبة نيوتن»، وذلك بعدما طلب الفنان سيد رجب من محمد ممدوح أن يصنع له عسل بالمخدرات.

وبعد ذلك المشهد، أصبح السؤال الأكثر تداولًا هو إمكانية استخدام النحل في إنتاج عسل بنكهة الافيون؟

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وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم بحوث النحل بوزارة الزراعة سابقا دكتور محمود أحمد إنه لا توجد أبحاث علمية أثبتت أن النحل يقوم بامتصاص عسل الأفيون ويقوم بتخزينه في الخلية.

وأكد أنه لا يقتنع بأي شيء لا يعتمد على أبحاث علمية، لكن بكل تأكيد يقوم الأفيون بالتأثير على ذاكرة الإنسان فبالتالي يؤثر بشكل كبير على النحل وهذا تحليله الشخصي بعيد عن الأبحاث العلمية.

وتابع: “الأفيون به مادة مخدرة تخدر الإنسان، فأحيانا نقوم برش أفيون على النحل حتى نعرف أن نتعامل معه، النحل يزور أي زهرة بها نسبة سكريات، ولكن لا نعلم هل من الوارد أن يزور النحل زهرة الأفيون أم لا؟، ولو زارها فإذا حصل النحل على كمية من الأفيون سيتخدر ولم يعد قادر على العودة لخليته لأن الأفيون يؤثر على ذاكرة النحلة كونها ضعيفة جدا، فبالتالي لم يعد قادرا على العودة لخليته وكذلك عدم الحصول على رحيق وتخزينه في الخلية، وكل هذا توقعاتي الشخصية ولكن ليس علميا فأنا لم أقم بدراسته أو أقوم بقراءة شىء يخص هذا الأمر.