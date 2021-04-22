بعد الكشف عن الأرقام الفلكية.. أول رد من الشركة المتحدة بشأن أجور الفنانين

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد حالة الجدل التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول النشطاء لمعلومات بشأن الأجور الخيالية لنجوم الفن المشاركين في الماراثون الدرامي الرمضاني.

وفي هذا الصدد، ردت الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية على التقارير التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول أجور الفنانين والفنانات المشاركين في الموسم الحالي من دراما رمضان التي تراوحت بين 45 مليون وحتى 10 ملايين جنيه.

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وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمتحدث الرسمي المهندس حسام صالح في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن تلك الأرقام جزافية وأن معدلات الأجور الحقيقية أقل من ذلك بكثير في الموسم الذي يشهد منافسة نحو 20 مسلسلا تليفزيونيا.

ورفض المتحدث الرسمي للشركة المتحدة الإفصاح عن ميزانية كل عمل أو حتى متوسط أجور الفنانين أو الفنان الأعلى أجرا، مشيرا إلى أن هذه الأمور تسبب الفتن.

وأضاف المتحدث الرسمي للشركة المتحدة: “نحن لا نعلن عن هذه الأمور، كل هذه الأمور التي تصنع الإثارة وتثير الفتنة انتهت، نحن موجودون لمنع الإثارة، وليس من أجل أن نثير فتنة بين النجوم وبعضهم البعض، أو نرفع ثمن المسلسل لأسباب غير مفهومة”.

وتابع صالح “نحن نعمل بميزانيات واضحة ومع منتجين كثر وفنانين وأظن أن حجم الإنتاج واضح على الشاشة”.