شكرا لقرائتكم خبر عن بالبكيني – شاهد صافيناز تفتح رجليها وتظهر منطقتها الحساسة عريانة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون كثرًا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه “صدر” الراقصة صافيناز.

وبحسب المقطع الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، فقد كانت الراقصة الشعبية صافيناز تعوم في البحر مرتدية البكيني وبدأت تصوير بث مباشر “لايف”.

ثم قامت بعفوية برفع الصدرية “الستيانة” ليظهر جزء كبير من صدرها.

وأثارت اللقطة جدلًا واسعًا وغضبا بين اوسطا آخرين، حيث رؤوا أن المقطع متعمد ويهدف للاخلال بثوابت المجتمع العربي المصري المحافظ.

وبينما انتقد البعض صافيناز بحدة، رأى آخرون بأن الراقصة الشعبية لها كامل الحرية بارتداء ما تشاء أو حتى عدم ارتداء الملابس أصلا.