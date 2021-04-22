شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – اصابة دينا الشربيني بطلقة نارية وصدمة في الوسط الفني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت النجمة المصرية، دينا الشربيني، لإصابة في قدمها، جراء إطلاق مواطنها الإعلامي والفنان، رامز جلال، النار عليها، في مدينة للألعاب الترفيهية في العاصمة السعودية، الرياض.

وكشفت الفنانة دينا الشربيني، مع بدء جولتها في مدينة الألعاب الترفيهية، عن معاناتها من فوبيا النار، وانسحبت سريعا من لعبة الحرب بعدما تعرضت لإصابة في القدم بسبب طلقة أطلقها رامز جلال.

ووقعت الفنانة المصرية، ضحية اليوم السادس من حلقات برنامج “رامز عقله طار”، ولكنها لم تتعرض للمقلب كاملا.

وظهرت الشربيني، وهي تصرخ بشدة أثناء وجودها داخل كبسولة المقالب، وأيضا خلال قفزها إلى حمام السباحة

وقالت مجلة “سيدتي”، إنه تم حذف المقدمة الساخرة المعتادة من قبل رامز جلال، ولكنه سخر قليلا في المقدمة الثانية من نحافة دينا الشربيني، ملمحا لحزنها بعد انتشار أنباء انفصالها عن الفنان عمرو دياب.

رامز جلال قال مقدمته المعتادة عن الإثارة في برنامجه وكان من المفترض أن يبدأ التعريف بالضحية بمقدمة ساخرة ولكنه حذفها كاملة، وقال في المقدمة الثانية بعد وصول الفنانة دينا مدينة الألعاب الترفيهية: سمعنا إن دينا قاعدة في البيت حزينة علشان كده قلنا وحشتينا”.

وسخر رامز جلال من حذاء دينا الشربيني مقتبسا كلمات أغنية لعمرو دياب قائلًا: اللي عنده جزمة زي ديا ..دينا اللي مفتقدة الحنان ..الجرح غائر والقلب حائر”.

وحظيت الحلقة السادسة من برنامج “رامز عقله طار” التي استضاف فيها الفنانة دينا الشربيني، بتفاعل كبير من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل اسم الفنانة المصرية يتصدر التريند.