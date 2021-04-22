شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ نووري – شاهد منة عرفة هتخليك تموت في اللون الأسود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الفنانة منة عرفة متابعيها على تطبيق إنستغرام بتغيير كبير في ملامحها بعد صبع شعرها باللون الأحمر وظهورها برشاقة لافتة ونحافة ملفتة.

واختارت منة بفستان بنقشة التايغر، وبدت تضجّ بالأنوثة بدلعها وبتسريحة شعرها الجديدة ولونه الذي زادها جمالاً وأبرز جمال ملامحها ولون الشعر الذي يليق بسمرة بشرتها.

وأرفقت منه الصور بتعليق كتبت فيه: “إذا رأيتني أقل، فأنا أفعل المزيد”، فسارع الفنان السوري طلال مارديني على التعليق على الصورة وكتب لهار”احلى بنوته بالدنيا”، مع إيموجي قلوب حمراء.