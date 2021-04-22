شكرا لقرائتكم خبر عن البلدي يوكل – نسرين طافش لبست الأسود اللامع وهتفرجك الحلاوة البلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالرغم من مرور عام على عرض مسلسل «فرصة تانية» للفنانة المتألقة ياسمين صبري، إلا أنه عاد للواجهة من جديد، وذلك بسبب خطأ إخراجي في مسلسل «المداح».

فخلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل «المداح»، تعرضت الفنانة نسرين طافش، والتي تجسد شخصية «رحاب» لانهيار عصبي بعد وفاة والدها واتهام حبيبها “صابر” بأنه وراء مقتله وتنقل على إثره للمستشفى ولكن!

نجد أن وجه نسرين طافش لا تبدو عليه علامات الإنهيار فهي تضع ماكياجا كاملا ولم تبذل مجهودا حتى في إزالة الرموش مما يذكرنا بمشهد دخول ياسمين صبري المستشفى بعد وقوع حادث سيارة لها خلال أحداث مسلسل “فرصة تانية” العام الماضي حيث بدت بكامل أناقتها ولم يتأثر الماكياج الذي كانت تضعه بالحادث مطلقا.