شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. ابنة فيفي عبده تصعق الجميع وتنشر صورة صادمة لأمها من غرفة العمليات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدمت عزة مجاهد، ابنة الفنانة المصرية فيفي عبده، الجمهور بصورة على حسابها بموقع “إنستغرام”، لوالدتها على سرير مستشفى بين الأجهزة الطبية، بعد خروجها من غرفة العمليات، إثر تعرضها لخطأ طبي، ويبدو عليها المرض الشديد.

وأكدت عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة نتيجة الخطأ الطبي، ولكنها أوضحت أن حالتها أصبحت مستقرة وستحتاج إلى مزيد من الوقت ليكتمل شفاؤها.

ونشرت عزة عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام” صورة والدتها بعد خروجها من غرفة العمليات، وعلقت قائلة: “الحمد لله أمي لسه خارجه من العمليات حالا اللهم يتم شفاكي شفاء لا يغادر سقما من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقومها بالسلامة”.

في سياق متصل تحدثت الفنانة المصرية، فيفي عبده، لأول مرة بعد خضوعها لجراحة خطيرة قبل أول يوم من أيام شهر رمضان.

وبصورة لها تظهر فيها بفستان سهرة أسود اللون، والتي شاركتها من داخل مستشفى العلاج عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، طمأنت الراقصة والممثلة المصرية جمهورها على حالتها الصحية قائلة: ‏”صباح الخير من المستشفى، عاوزة أقولكم وحشتوني أوي وبحبكم أوي خمسة أمواه”.

وصدمت فيفي عبده جمهورها وأصدقاءها، صباح الاثنين الماضي، بالإعلان عن خضوعها لجراحة، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأوضحت عبده في رسالة منها من المستشفى عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، أنها تمر بأزمة صحية ناجمة عن خطأ طبي، وذلك بعد تلقيها حقنة خاطئة في ظهرها، وهو ما استلزم إجراءها جراحة سوف تستغرق ساعتين.

وقالت فيفي عبده في المقطع المصور قبل إجراء العملية الجراحية: “يا مساء الخير من مصر أم الدنيا، كل سنة وأنتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد الذي أعطاني حقنة في ظهري، تسببت في دخولي العمليات لمدة ساعتين”.

وأردفت: “كانوا يطلقون عني شائعات، ولكن هذه المرة سأجري عملية، وأنا في المستشفى، ادعوا لي بحق الشهر الفضيل، ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، أشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الأمة العربية كلها”.