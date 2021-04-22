شكرا لاهتمامكم بخبر ريم البارودي: مستعدة أكون زوجة ثانية وسمية الخشاب صعب عليا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت الفنانة ريم البارودي أنها تعلمت الكثير من فيروس كورونا وصارت “أكثر تسامحا” وتعاطفت مع سمية الخشاب، كما علقت لأول مرة عن احتمال زواجها مجددا مؤكدة أنها تعيش قصة حب وصارت أكثر قبولا لاحتمال أن تكون زوجة ثانية”

وأشارت ريم خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “العرافة” المذاع على قناة “المحور” إلى أنها تعيش قصة حب حاليا، ومرت من قبل بعدة تجارب وقصص حب.

وأضافت: أنا مش شاطرة في الحياة زي التمثيل ومش بعرف اتحكم في نفسي وغضبي.. عشان كدا خسرت كتير، وقلت قبل كده إني مش هقبل أكون زوجة ثانية في فترة من الفترات، ولكنني الآن ممكن أكون زوجة ثانية لرجل كان متزوجا وانفصل”.

وتابعت: “أنا لم أصرح بفضائح عن طليقي بل كنت أشكر فيه، ولن أصرح بها مطلقا.. وما قلته كان مجرد انتقام امرأة، وأكتر حد وجعني بخيانته العيش والملح شخص مقرب مني”.

وعلقت ريم البارودي على صورة من حفل خطوبة زوجها السابق الفنان أحمد سعد قائلة: أنا مالي بخطوبته.. أحمد سعد شخص وراح لحاله وربنا يتمم له على خير وقصته لا تعنيني.

وأشارت ريم البارودي إلى أن ريهام سعيد تعمدت مباركة أحمد سعد على خبر خطبته لكي تضايقها، وقالت: دايما بنتخانق أنا وريهام سعيد مع بعض عشان إحنا مش شبه بعض خالص.

وقالت ريم أن شخص ما على معرفة بها وبريهام سعيد نقل تفاصيل مكالمة بينهما، وتطور الأمر إلى نزاع أمام القضاء، بعد تحرير محضر ضدها بتهمة “الإزعاج” تم حفظه إداريا ولكنها فوجئت بتحويل الأمر إلى قضية أمام المحاكم.

وأشارت إلى أنها التزمت الصمت احتراما لنقابة المهن التمثيلية ونقيب الممثلين د.أشرف زكي الذي فوجيء مثلها برفع دعوى قضائية عليها من ريهام سعيد.

وعلقت ريم على صورة سمية الخشاب مؤكدة أنها كانت غاضبة منها في فترة زواجها من أحمد سعد حتى ظهرت مع بسمة وهبة، وقالت: بعد تصريحاتها عن معاناتها في الزواج من أحمد سعد “صعبت عليا” لأنني عانيت من هذه المهزلة سابقا ولكن بدرجة أقل، واعتقد أنها تأذت أكثر مني بكثير، ولو شاهدتها في أي مكان سأسلم عليها بدون أزمات.

ورفضت ريم البارودي قرار زميلها أحمد السعدني بالانسحاب من بطولة مسلسهما “كله بالحب” الذي يعرض حاليا ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2021 من بطولة الفنانة زينة، وقالت إن وصفه ما يحدث بالمهزلة ينطبق أكثر على قراره بالانسحاب، لأننا بدأنا العرض بالفعل، وهنا أطراف كثيرة داخل العمل متضررة من هذا القرار، وقالت: أنا زعلانة من أحمد السعدني لأنه انسحب ثلاث مرات لأسباب تخصه ولكنها وضعت كل فريق العمل في أزمة.

وأكدت الفنانة ريم البارودي، إنها ليست طماعة ولا كذابة ولا خائنة، ولكنها في نفس الوقت ليست ملاك، وقالت: أنا سريعة الغضب وأحاول أن أتحكم في غضبي بشكل كبير.

وأضافت ريم البارودي: مش بغير من نجمات الصف الأول وبشوف كل واحدة تستحق أن تكون صف أول وسبقاني، ولكن لما ألاقي ناس مش سبقاني وأصبحوا صف أول أغير منها.

وتحدثت ريم البارودي عن تجربتها في مجال تقديم البرامج قائلة: تجربتي كمذيعة كانت حب التجربة وصرفت أموال كثيرة على ملابس البرنامج.. مصاريفي على الملابس ميزانية لوحدها.. وعقدي كمذيعة يمتد حتى 2022 وتجربة التقديم في إحدى القنوات انتهت، وممكن أرجع أشتغل تاني في تقديم البرامج.