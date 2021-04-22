حنان ترك تحذر جمهورها من هؤلاء الأشخاص

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة حنان ترك حالة من الجدل اعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ووجهت الفنانة حنان ترك تحذيرًا لمحبيها على مواقع التواصل، تؤكد فيه ضيقها من انتشار عدد من الصفحات التي تنتحل شخصيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على موقعي «إنستجرام وفيسبوك»، وتنشر منشورات على لسانها.

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وشاركت الفنانة صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تحذر من التعامل مع تلك الصفحات.

وقالت الفنانة المعتزلة حنان ترك: «في صفحات بتنشر كلام على لساني وانا غير مسؤولة عنها وقدمت بلاغات لادارة الفيس بوك لغلقها وحتى ذلك الوقت وفي انتظار رد ادارة الفيسبوك فانا متوقفة تماما عن التعامل والنشر في الفيسبوك وان شاء الله عند توثيق صفحتى على الفيسبوك سيعرف الجميع بالصفحة وتعاملي الآن هيكون من خلال صفحتي الموثقة على تويتر والانستجرام».

وطالبت الفنانة من متابعيها عدم التعامل مع تلك الصفحات، قائلةً؟:«الرجاء من الجميع عدم الانسياق وراء الصفحات المزورة المدعية انها تخصني».