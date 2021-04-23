نسرين طافش تصدم الجمهور بملامحها قبل 13 عامًا.. مختلفة تمامًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعادت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديو قديم للنجمة السورية نسرين طافش ظهرت فيها بملامح متغيرة عن شكلها الحالي.

الفيديو كان عبارة عن مشهد من مسلسل شاركت في بطولته عام 2008 عنوانه ضيعة ضايعة.

سيل من التعليقات أبدى تعجبه من التغيرات الكبيرة في شكل الفنانة بينما أكدت الصور للبعض أن نسرين طافش خضعت بالفعل لعمليات تجميل أوصلتها للوضع الحالي.

نسرين من النجمات النشطات على مواقع التواصل الاجتماعي وتشارك جمهورها أحدث إطلالاتها متبوعة دائما برسالة إيجابية تتضمن نصائح حياتية للجمهور.

نسرين تشارك في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل المداح الذي يقوم ببطولته النجم المصري حمادة هلال.