وفاة السيناريست مصطفى محرم مؤلف “عائلة الحاج متولي”

عدن - ياسمين عبد العظيم - توفى السيناريست مصطفى محرم، بعد تعرضه لوعكة صحية نُقل على اثرها للعناية المركزة، في أحد المستشفيات.

وكتب حسين ابن مصطفى محرم عبر صفحته بـفيسبوك: والدي في ذمة الله.. أرجو الدعاء.

مصطفى محرم يبلغ من العمر 82 عامًا، حيث أنه من مواليد 6 يونيو 1939، ويعد أحد أهم كتاب السيناريو المصريين، حيث عمل مع أغلب أدباء مصر وحول أعمالهم إلى أفلام ظلت علامات في تاريخ السينما المصرية مثل “أغنية على الممر” و”الراقصة والطبال ” وغيرها.

وعمل في مقتبل حياته في قسم القراءة في شركة “فيلمنتاج” للانتاج السينمائي، ثم اتجه لكتابة السيناريو للأفلام السينمائية، منها: ليل وقضبان، أهل القمة، ليلة القبض على فاطمة، الحب فوق هضبة الهرم، الغرقانة.

واتجه منذ منتصف التسعينات نحو الكتابة للدراما التليفزيونية، من مسلسلاته: لن أعيش في جلباب أبي، عائلة الحاج متولي، ريا وسكينة، زهرة وأزواجها الخمسة.

يعد الكاتب والسيناريست والناقد السينمائى مصطفى محرم من رواد الثقافة السينمائية فى العالم العربى، وقد وثق محرم لهذه المسيرة الغنية فى كتابين، أحدهما عن الدراما والآخر عن السينما وهو حياتى فى السينما والذى اعتبره الكثير من النقاد مرجعا مهما فى تاريخ السينما المصرية.