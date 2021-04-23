شكرا لقرائتكم خبر عن الملبن البلدي .. ’’أفخاذ’’ هيفاء وهبي تلهب مواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألهبت إطلالة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جلسات غرف الدردشة في العالم العربي عقب ظهور استثنائي كشفت فيها عن أفخاذها بصورة غير متوقعة.

وظهرت الحسناء اللبنانية في جلسة تصوير جالسة وكاشفة عن قوامها الرشيق.

وعلق الفنانة وهبي : “ما تشبه إلا سحابة تحتضن قمرًا”.

وتفاعل الجمهور بقوة مع الفنانة وانهالت عليها كلمات المدح والغزل، في حين راح آخرون يمطرونها بكلمات السب والقدح.

ولفت أحد المتابعين النظر عندما انفجر غضبًا في وجه هيفاء وهبي مطالبًا اياه بـ “مراعاة مشاعر الشباب”، وأتبعها بالقول : “يختي اختشي.. دحنا والله مش قادرين”.