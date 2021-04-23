شكرا لقرائتكم خبر عن الدواجن بتقولك : خليك في الساسو الحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 23-4-2021 حالة من الاستقرار في الأسواق، وفقا لما أعلنته بورصة الدواجن.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 25 – 30 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى للمستهلك عند 33 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر الدواجن المجمدة بين 30-37 جنيها الكيلو.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين 21 و40 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبردة ما بين 22 إلى 42 جنيهًا.

كما سجلت أسعار البيض استقرارا في السوق المحلي اليوم الجمعة، حيث تراوحت سعر كرتونة البيض “الأبيض” بين 33-35 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويتراوح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها للكرتونة.