شكرا لقرائتكم خبر عن شبهوا كما ولدتها امها .. مايا دياب بينت المهلبية وبتتحدى بمؤخرتها كيم كاردشيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة اللبنانية، مايا دياب ضجة كبيرة على مواقع التواصل بعد ظهورها بآخر إطلالة لها.

حيث شاركت دياب صورتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي من خلال الصور والفيديوهات التي إنتشرت لها مرتديةً بدلة Catsuit والتي أظهرت نحافتها وقوامها بشكل لافت، الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وتفاعل الجمهور بشكل مختلف مع اطلالة دياب، حيث رأى كثيرين أن الفنانة انيقة بغض النظر عما ترتديه وهو ما جلب إليها الاعجاب وعشرات التعليقات الايجابية.

من جهة أخرى، انتقد آخرون الفنانة التي متهمين إياها بتقليد كيم كاردشيان، من حيث ابراز مؤخرتها وتفاصيل قوامها بشكل واضح.

يذكر ان الفنانة مايا دياب شاركت في مهرجان الجونة واحدثت ضجة بعد ظهورها في فستان “جريء” للغاية مما احدث جلبة.