متع عينك – نسرين طافش فطرت الصايمين على مؤخرتها العارية

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – نسرين طافش فطرت الصايمين على مؤخرتها العارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث صورة لها من بيتها.

ونشرت الفنانة طافش وهي ترتدي فستانا قصيرا أحمر اللون، حاملة بيدها باقة من الورد، حيث علقت على الصورة قائلة: “اشرقي و املأي الدنيا حبًا و بهجة .. فأنت أقوى مما اخبروكي أو برمجوكي .. أنت نور الجمال و اللطف و الوعي في هذا الكون .. عيشي كما تشتهي روحك السامية .. اضحكي .. ارقصي .. تعلمي .. انجحي .. و أحبي نفسك أولًا ♥️أمهاتي أخواتي صديقاتي .. كل عام و انتن بخير”

وتنشغل نسـرين طافش حاليا بتصوير مسلسلها الجديد “المداح” الذي تنافس به ضمن موسم رمضان المقبل.

والمسلسل يشارك في بطولته الفنان أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسرى ومن إخراج أحمد سمير فرج.