شكرا لقرائتكم خبر عن شذى حسون عدت سما المصري بالأسود الشفاف – كله بان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة العراقية شذى حسون بإطلالة جديدة في فيديو انتشر على مواقع التواصل وهي تتحدث إلى سيدة الأعمال السورية هبة الرمحين، حيث حصد الفيديو 20 ألف مشاهدة خلال الساعات الثلاثة الأولى من نشره.

وانتشر فيديو الفنانة العراقية على موقع “إنستغرام” وذلك خلال احتفالها بيوم ميلادها الأربعين.

وتفاعل الجمهور بقوة مع اطلالة الفنانة وركزوا على فستانها الذي اعتبروه جريئاً وغير مناسب لعمرها، وفقا للموقع.

وظهرت الفنانة وهي تتحدث إلى سيدة الأعمال السورية هبة الرمحين وتشكرها على المساعدة التي قدمتها لها على مستوى التحضيرات، وعبرت الأخيرة عن شعورها بالجوع وطالبتها بإحضار الطعام في أجواء من المرح والمُزاح.

