شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدقوا كيف تمرّن جورجينا رودريغز مؤخرتها لتصبح أكبر حجماً – شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت عارضة الأزياء الشهيرة ​جورجينا رودريغز​ فيديو قصير على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن خاصية “الستوري”.

وظهرت جورجينا وهي تتمرّن، مظهرة مؤخرتها التي تعمل على تكبيرها عبر التمارين الرياضية المكثفة، وكان واضحاً انها تحصل على نتائج مرضية، اذ ظهرت مؤخرتها كبيرة الحجم في الفيديو.

وتعد جورجينا وحبيبها لاعب كرة القدم الشهير ​كريستيانو رونالدو​ أكثر ثنائي يتقاضى أموالا من خلال منشوراتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، متفوقين على أشهر الثنائيات في العالم، منهم نيك جوناس وبريانكا شوبرا وديفيد وفيكتوريا بيكهام.

