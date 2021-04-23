شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – فنانة شهيرة: فخورة لأني أول ممثلة تتعرى بالكامل من أجل الفن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد الفيديو الذي نشره البعض عن سبب عدم تبرؤ الفنان الراحل يوسف شعبان، من فيلم “حمام الملاطيلي” الذي قام فيه بدور “مثلي الجنس”.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأول فنانة عربية تتعرى بالكامل في السينما، والتي ما زالت على قيد الحياة وأعلنت أكثر من مرة عدم ندمها، بل فخرها بما قامت به من خلال مقولتها الشهيرة “ليكن جسدي جسرًا من أجل الفن”.

إنها الفنانة نهاد علاء الدين، المعروفة بـ”إغراء” والتي تعد من أجرأ الفنانات في الوطن العربي، ومثلت مشاهد فنية تعرت فيها بالكامل.

وتعلمت الرقص الشرقي على يد الراقصة تحية كاريوكا، وشكّلت مع أختها سحر ثنائياً راقصاً جاب أوروبا بأكملها، لكن سحر قررت لاحقاً الإعتزال وإرتداء الحجاب، وهي لا تحب أبداً الخوض في ماضيها، الذي تصفه بـ”المشين”.