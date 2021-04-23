متع عيونك – نجمة مسلسل سنوات الضياع غارت من رانيا يوسف فبينت المستور

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة التركية توبا والمعروفة بإسم لميس بالعالم العربي، صورة لها عبر الإنستغرام مرتدية فستان أبيض طويل نفاش بفتحة كشفت فيها عن أفخاذها، وارتدت فوقه جاكيت أسود نصف كم، وسدلت شعرها تحت أشعة الشمس وعلقت على الصورة: ” لقاء المتناقضات أحيانًا يكون ساحرًا جدًا .. يتحدون بشكل غير متوقع .. ويخلق شعورًا غير عادي بالراحة والسلام في الشخص ..”، ولاقت صورتها إعجاب المتابعين الذين تغزلوا بجمالها ولا سيما الجمهور العربي.

وكانت قد كشفت صحيفة تقويم التركية عن علاقة حب بين الفنانة التركية الشهيرة توبا بويوكستون والممثل وعارض الأزياء التركي إيكين ميرت دايماز، والذي يصغرها في العمر بنحو 8 سنوات، حيث تعرفا على بعضهما من خلال مجموعة من أصدقائهما المشتركين، لتربط بينهما قصة حب قوية بعد وقت قصير من بداية التعارف، كما انهما يتواعدان بعيداً عن عدسات المصورين، وفضلا عدم متابعة بعضهما البعض على إنستغرام حتى لا تنكشف علاقتهما.

وكان الفنان التركي أنور صايلاك قد حاول الانتقام من طليقته توبا بويوكستون بسبب خيانتها له مع حبيبها السابق أموت أفيرجان، فقام بحذف صورتها من افيش فيلم Daha اثناء إقامة حفل إطلاق الفيلم، رغم أنها كانت ضيفة شرف في الفيلم دعماً له أثناء فترة زواجهما